В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию

Как отметили в театре, трагедия случилась и этого не изменить. «Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - приводит агентство цитату пресс-службы театра.

В театре объяснили длительное молчание шоком и попыткой осмысления произошедшего. Как отмечается в сообщении, Ефремов «всегда был и остается неотъемлемой частью театра».

Театр также в официальном заявлении принес соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, пожелав сил и мужества.

Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.

