В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию
Московский театр "Современник" впервые прокомментировал трагическое ДТП с Михаилом Ефремовым, призвав людей к милосердию. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в театре, трагедия случилась и этого не изменить. «Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - приводит агентство цитату пресс-службы театра.
В театре объяснили длительное молчание шоком и попыткой осмысления произошедшего. Как отмечается в сообщении, Ефремов «всегда был и остается неотъемлемой частью театра».
Театр также в официальном заявлении принес соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, пожелав сил и мужества.
Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.
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