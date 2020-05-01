Новости за ночь: Собянин рассказал о регулярном тестировании Мишустина на коронавирус

Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.

Накануне вечером стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Во время видеоразговора с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим глава кабмина ушел на самоизоляцию, предложив назначить врио премьер-министра своего первого заместителя Андрея Белоусова. Глава государства поддержал эту идею, подписав соответствующий указ 30 апреля.