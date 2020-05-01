Новости за ночь: Собянин рассказал о регулярном тестировании Мишустина на коронавирус
Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.
Накануне вечером стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Во время видеоразговора с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим глава кабмина ушел на самоизоляцию, предложив назначить врио премьер-министра своего первого заместителя Андрея Белоусова. Глава государства поддержал эту идею, подписав соответствующий указ 30 апреля.
Позже сообщалось, что заразившийся коронавирусом Мишустин проведет период самоизоляции в одной из столичных больниц Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.
По словам Белякова, за состоянием главы кабмина будут наблюдать врачи.
Отметим, что ранее коронавирусом переболел британский коллега Мишустина Борис Джонсон. Он выписался из больницы в середине апреля. А к выполнению своих обязанностей приступил в минувший понедельник, 27 апреля.
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