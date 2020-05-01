Новости за ночь: Собянин рассказал о регулярном тестировании Мишустина на коронавирус

Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.

Накануне вечером стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Во время видеоразговора с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим глава кабмина ушел на самоизоляцию, предложив назначить врио премьер-министра своего первого заместителя Андрея Белоусова. Глава государства поддержал эту идею, подписав соответствующий указ 30 апреля.

Принц Чарльз, Борис Джонсон, Михаил Мишустин...

Позже сообщалось, что заразившийся коронавирусом Мишустин проведет период самоизоляции в одной из столичных больниц Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

По словам Белякова, за состоянием главы кабмина будут наблюдать врачи.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел британский коллега Мишустина Борис Джонсон. Он выписался из больницы в середине апреля. А к выполнению своих обязанностей приступил в минувший понедельник, 27 апреля.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусМихаил МишустинСергей Собянин
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