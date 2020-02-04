Новости за ночь: Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

4 февраля 202007:33

Ксения Собчак станет ведущей нового шоу «Док-Ток» на Первом канале. Ее соведущим станет Александр Гордон. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Док-Ток» - ежедневная вечерняя программа, в которой предполагается обсуждать истории, вызвавшие широкий общественный резонанс. Ведущие будут сменять друг друга.

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Первый выпуск шоу запланирован на 10 февраля. Передача будет выходить с понедельника по четверг, передает Ura.ru.

В декабре Ксения Собчак обрушила на себя гнев пользователей социальных сетей. Поводом для негодования юзеров стал снимок, опубликованный в Instagram и подписанный словами «воскресно-имперское». Протоирей Всеволод Чаплин тогда в беседе с НСН напомнил телеведущей, что перед иконами христиане молятся, а не используют их в качестве украшений.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ксения СобчакПервый Канал