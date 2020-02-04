Новости за ночь: Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Ксения Собчак станет ведущей нового шоу «Док-Ток» на Первом канале. Ее соведущим станет Александр Гордон. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу телеканала.
«Док-Ток» - ежедневная вечерняя программа, в которой предполагается обсуждать истории, вызвавшие широкий общественный резонанс. Ведущие будут сменять друг друга.
Первый выпуск шоу запланирован на 10 февраля. Передача будет выходить с понедельника по четверг, передает Ura.ru.
В декабре Ксения Собчак обрушила на себя гнев пользователей социальных сетей. Поводом для негодования юзеров стал снимок, опубликованный в Instagram и подписанный словами «воскресно-имперское». Протоирей Всеволод Чаплин тогда в беседе с НСН напомнил телеведущей, что перед иконами христиане молятся, а не используют их в качестве украшений.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В возрасте 89 лет умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин
- Коллекторов решили зашифровать
- Минфин Хакасии сообщил об отсутствии денег на школы и детские сады
- Роспотребнадзор рассказал о способах избежать рак
- Новости за ночь: Число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч