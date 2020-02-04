Новости за ночь: Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

Ксения Собчак станет ведущей нового шоу «Док-Ток» на Первом канале. Ее соведущим станет Александр Гордон. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Док-Ток» - ежедневная вечерняя программа, в которой предполагается обсуждать истории, вызвавшие широкий общественный резонанс. Ведущие будут сменять друг друга.