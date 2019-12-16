«Плохо кончит». Собчак захейтили за серьги с ликом Христа
Новые серьги Ксении Собчак возмутили пользователей соцсетей, а также представителей Русской православной церкви. Блогер и телеведущая опубликовала селфи с новым украшением, на котором изображен лик Иисуса Христа. Её голову также венчал головной убор с двуглавым орлом. «Воскресно-имперское», подписал свой пост Собчак.
Как заявил в связи с этим глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, «все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают». Священник заранее пожалел Собчак, отмечают argumenti.ru.
Большинство комментариев под публикацией телеведущей носят негативный характер. Собчак обвиняют в богохульстве.
Впрочем, некоторым подписчикам новый «лук» блогерши показался необычным и даже удачным. Так, один из комментаторов сравнил ведущую с боярыней.
Ранее Ксения Собчак в эфире НСН призвала не верить мошенническим «опросам» в интернете, которые от ее имени обещают «гарантированные призы».
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