«Плохо кончит». Собчак захейтили за серьги с ликом Христа

Новые серьги Ксении Собчак возмутили пользователей соцсетей, а также представителей Русской православной церкви. Блогер и телеведущая опубликовала селфи с новым украшением, на котором изображен лик Иисуса Христа. Её голову также венчал головной убор с двуглавым орлом. «Воскресно-имперское», подписал свой пост Собчак.

Как заявил в связи с этим глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, «все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают». Священник заранее пожалел Собчак, отмечают argumenti.ru.