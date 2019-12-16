«Плохо кончит». Собчак захейтили за серьги с ликом Христа

16 декабря 201919:47

Новые серьги Ксении Собчак возмутили пользователей соцсетей, а также представителей Русской православной церкви. Блогер и телеведущая опубликовала селфи с новым украшением, на котором изображен лик Иисуса Христа. Её голову также венчал головной убор с двуглавым орлом. «Воскресно-имперское», подписал свой пост Собчак.

Как заявил в связи с этим глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, «все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают». Священник заранее пожалел Собчак, отмечают argumenti.ru.

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Большинство комментариев под публикацией телеведущей носят негативный характер. Собчак обвиняют в богохульстве.

Впрочем, некоторым подписчикам новый «лук» блогерши показался необычным и даже удачным. Так, один из комментаторов сравнил ведущую с боярыней.

Ранее Ксения Собчак в эфире НСН призвала не верить мошенническим «опросам» в интернете, которые от ее имени обещают «гарантированные призы».

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Фото: instagram.com/xenia_sobchak
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