Чаплин – Собчак: Перед иконами молятся, а не используют их, как украшения
Протоирей Всеволод Чаплин в беседе с НСН заявил, что в скандальном образе Ксении Собчак всё на грани китча.
Известная телеведущая Ксения Собчак обрушила на себя гнев пользователей социальных сетей. Поводом для негодования юзеров стал снимок, опубликованный в Instagram и подписанный словами «воскресно-имперское». На фото ведущая запечатлена в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Однако негативную реакцию пользователей вызвала другая деталь - серьги с ликом Иисуса Христа. Многие подписчики обвинила Собчак в кощунстве, назвав богохульницей. Между тем, нашлись и комментаторы, которым такой образ телеведущей показался необычным и даже удачным. Её назвали и «милой безбожницей», и боярыней.
В свою очередь, протоирей Всеволод Чаплин в беседе с НСН напомнил Ксении Собчак, что перед иконами христиане молятся, а не используют их в качестве украшений.
«Почитание икон описано в Канонах Церкви, которые воспринимаются православными людьми, как воля Божия. А по поводу этой истории уже идёт множество всяческого хайпа. Может быть, на это и было рассчитано. Я считаю, что с иконографическими изображениями всё же надо обращаться с почтением. Но, кстати, Ксения Анатольевна не в первый раз использует для каких-то экстравагантных действий священные изображения. Мы помним, что она, например, облачалась в одежду священника. А её поведение после венчания – это попытка сыграть на противопоставлении священного и профанного. Мне кажется, что ей надо подумать о встрече с Богом, перед самим Спасителем придётся предстать, поговорить с ним и услышать его слова – может быть, милостивые, а, может быть, грозные – в связи с тем, что она делает», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, протоирей подчеркнул, что не видит «большого вкуса» в этом снимке.
«Как всегда всё на грани китча. Если сравнить с настоящими одеждами императриц – а тут вроде как идёт отсылка к имперской стилистике и символике – то, конечно, настоящие [костюмы российских императриц] были абсолютно другими. Тут мы видим нечто мультяшное, нечто игрушечное, нечто довольно безвкусное. Это всё очередная игра, но с Богом играть... И об этом нужно помнить», - добавил Всеволод Чаплин.
Собеседник НСН также напомнил, что в Кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая предполагает наказание за осквернение священных предметов.
«Однако я не уверен, что здесь именно об осквернении идёт речь. Но при этом на уровне общественной дискуссии обсудить то, насколько здесь оскверняется священный предмет, стоит. Я так понимаю, что комментарием от госпожи Собчак мы не получим, но её нужно просто помнить, что не каждый предмет можно вот так использовать», - заключил протоирей.
Кстати, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов также не смог удержаться от комментариев по поводу необычных украшений телеведущей. Он заявил, что «все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают».
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