Чаплин – Собчак: Перед иконами молятся, а не используют их, как украшения

Известная телеведущая Ксения Собчак обрушила на себя гнев пользователей социальных сетей. Поводом для негодования юзеров стал снимок, опубликованный в Instagram и подписанный словами «воскресно-имперское». На фото ведущая запечатлена в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Однако негативную реакцию пользователей вызвала другая деталь - серьги с ликом Иисуса Христа. Многие подписчики обвинила Собчак в кощунстве, назвав богохульницей. Между тем, нашлись и комментаторы, которым такой образ телеведущей показался необычным и даже удачным. Её назвали и «милой безбожницей», и боярыней.

В свою очередь, протоирей Всеволод Чаплин в беседе с НСН напомнил Ксении Собчак, что перед иконами христиане молятся, а не используют их в качестве украшений.

«Почитание икон описано в Канонах Церкви, которые воспринимаются православными людьми, как воля Божия. А по поводу этой истории уже идёт множество всяческого хайпа. Может быть, на это и было рассчитано. Я считаю, что с иконографическими изображениями всё же надо обращаться с почтением. Но, кстати, Ксения Анатольевна не в первый раз использует для каких-то экстравагантных действий священные изображения. Мы помним, что она, например, облачалась в одежду священника. А её поведение после венчания – это попытка сыграть на противопоставлении священного и профанного. Мне кажется, что ей надо подумать о встрече с Богом, перед самим Спасителем придётся предстать, поговорить с ним и услышать его слова – может быть, милостивые, а, может быть, грозные – в связи с тем, что она делает», - отметил собеседник НСН.