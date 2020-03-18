Новости за ночь: СМИ узнали о «запрете» силовикам ездить за границу

В частности, работникам прокуратуры «необходимо воздержаться» от поездок в страны, неблагополучные с эпидемиологической точки зрения. Похожая формулировка есть и в распоряжении главы СК Александра Бастрыкина, говорится в материале.



Собеседник РБК в ФСО заявил, что руководство рекомендовало не ездить за рубеж, однако по сути это запрет: загранпаспорта лежат в сейфах у руководителей подразделений, и в рапортах на отпуск нужно указывать, в какую страну планируется поездка.

Пандемия коронавируса охватила уже более 165 стран, в общей сложности заразились почти 200 тысяч человек. Неблагоприятная обстановка складывается в крупных странах Европы. Многие страны закрывают границы и ограничивают въезд иностранцев.

