Новости за ночь: СМИ узнали о «запрете» силовикам ездить за границу
Руководство ФСБ, ФСО, Следственного комитета России, МВД, МЧС и Генпрокуратуры выпустило распоряжения для своих сотрудников об отмене личных и служебных поездок за границу. Об этом сообщили источники РБК в этих ведомствах.
В частности, работникам прокуратуры «необходимо воздержаться» от поездок в страны, неблагополучные с эпидемиологической точки зрения. Похожая формулировка есть и в распоряжении главы СК Александра Бастрыкина, говорится в материале.
Собеседник РБК в ФСО заявил, что руководство рекомендовало не ездить за рубеж, однако по сути это запрет: загранпаспорта лежат в сейфах у руководителей подразделений, и в рапортах на отпуск нужно указывать, в какую страну планируется поездка.
Пандемия коронавируса охватила уже более 165 стран, в общей сложности заразились почти 200 тысяч человек. Неблагоприятная обстановка складывается в крупных странах Европы. Многие страны закрывают границы и ограничивают въезд иностранцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Ученые МГУ заявили, что создадут прототип вакцины от COVID-19 за три месяца
- Причиной смерти Эдуарда Лимонова стал рак
- Новости за ночь: СМИ узнали о «запрете» силовикам ездить за границу
- США заявили о виновности России в гибели турецких военных в Сирии
- Новости за ночь: К изготовлению масок в России привлекут студентов и заключенных