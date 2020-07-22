Новости за ночь: Штрафы за долги по ЖКХ предложили вернуть уже в сентябре
В Госдуме выступили за сокращение периода, в течение которого россиянам не начисляют штрафы за долги по ЖКУ. По мнению главы думского комитета по энергетике Павла Завального, вернуть штрафы можно не в январе 2021 года, как планировалось изначально, а уже с сентября 2020 года, сообщает РИА ФАН.
Мораторий на начисление пеней за долги по коммуналке ввели на пике пандемии коронавируса для поддержки населения и бизнеса. Сейчас острая фаза пандемии заканчивается, поэтому от такого послабления можно отказаться, уверен Завальный.
Депутат считает, что отказ от моратория позволил бы повысить платёжную дисциплину и дал бы энергетикам больше средств на подготовку к зиме. Опрошенные журналистами эксперты, однако, полагают, что без помощи государства россияне всё равно не смогут массово погасить долги за ЖКУ.
Тарифы ЖКХ в России были проиндексированы с 1 июля, несмотря на рост безработицы и падение доходов населения. Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН заявил, что увеличение тарифов необходимо, поскольку отрасль переживает коллапс из-за принятых ранее противовирусных мер.
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