Новости за ночь: Штрафы за долги по ЖКХ предложили вернуть уже в сентябре

В Госдуме выступили за сокращение периода, в течение которого россиянам не начисляют штрафы за долги по ЖКУ. По мнению главы думского комитета по энергетике Павла Завального, вернуть штрафы можно не в январе 2021 года, как планировалось изначально, а уже с сентября 2020 года, сообщает РИА ФАН.

Мораторий на начисление пеней за долги по коммуналке ввели на пике пандемии коронавируса для поддержки населения и бизнеса. Сейчас острая фаза пандемии заканчивается, поэтому от такого послабления можно отказаться, уверен Завальный.

Депутат считает, что отказ от моратория позволил бы повысить платёжную дисциплину и дал бы энергетикам больше средств на подготовку к зиме. Опрошенные журналистами эксперты, однако, полагают, что без помощи государства россияне всё равно не смогут массово погасить долги за ЖКУ.

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России были проиндексированы с 1 июля, несмотря на рост безработицы и падение доходов населения. Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН заявил, что увеличение тарифов необходимо, поскольку отрасль переживает коллапс из-за принятых ранее противовирусных мер.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШтрафыДолги ЖКХ
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