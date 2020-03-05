Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса
Режим повышенной готовности для профилактики коронавируса введен в российской столице. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, согласно указу, в готовность приводятся службы амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Также усиливаются профилактические осмотры для прилетающих граждан из стран с широким распространением коронавируса.
Собянин отметил, что в связи с тем, что Москва является главным транспортным хабом страны, исключить новые случаи заражения невозможно.
В настоящее время в Москве есть один подтвержденный случай заражения. По данным мэра, болезнь у вернувшегося из Италии россиянина протекает в легкой форме.
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