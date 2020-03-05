Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Так, согласно указу, в готовность приводятся службы амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Также усиливаются профилактические осмотры для прилетающих граждан из стран с широким распространением коронавируса.

Собянин отметил, что в связи с тем, что Москва является главным транспортным хабом страны, исключить новые случаи заражения невозможно.

В настоящее время в Москве есть один подтвержденный случай заражения. По данным мэра, болезнь у вернувшегося из Италии россиянина протекает в легкой форме.

