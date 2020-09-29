Новости за ночь: Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»
Счетная палата признала ситуацию с отходами неблагополучной, несмотря на мусорную реформу. Как отмечается в отчете, более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов. При этом часто свалки вредят природе: отравляют воздух, воду и почву.
Создание новых полигонов для большинства регионов остается неисполнимой задачей.
При этом даже реализация поставленной президентом задачи по ликвидации всех существующих свалок не решит проблему.
Как пишет URA.RU, сразу 11 российских регионов, в том числе, Камчатка, Забайкальский и Краснодарский края, оказались на грани «мусорного» коллапса: места на легальных свалках хватит менее чем на год.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.
«Как правило, такой мусоросжигательный завод имеет мощность полмиллиона тонн, не больше. Но сжигание – это выход из ситуации, то, что позволит мусорной реформе в конце концов состояться. Потому что мы очень долго запрягаем с раздельным сбором, очень долго строим мусоросортировочные комплексы. Сначала не было денег на поддержку отрасли, когда они появились, возникли более важные направления. Мусоросжигание – это правильно, это современно и технологично», - подчеркнул Неверов.
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