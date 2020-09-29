Новости за ночь: Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»

Как пишет URA.RU, сразу 11 российских регионов, в том числе, Камчатка, Забайкальский и Краснодарский края, оказались на грани «мусорного» коллапса: места на легальных свалках хватит менее чем на год.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.

«Как правило, такой мусоросжигательный завод имеет мощность полмиллиона тонн, не больше. Но сжигание – это выход из ситуации, то, что позволит мусорной реформе в конце концов состояться. Потому что мы очень долго запрягаем с раздельным сбором, очень долго строим мусоросортировочные комплексы. Сначала не было денег на поддержку отрасли, когда они появились, возникли более важные направления. Мусоросжигание – это правильно, это современно и технологично», - подчеркнул Неверов.

