Новости за ночь: Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»

Счетная палата признала ситуацию с отходами неблагополучной, несмотря на мусорную реформу. Как отмечается в отчете, более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов. При этом часто свалки вредят природе: отравляют воздух, воду и почву.

Создание новых полигонов для большинства регионов остается неисполнимой задачей.

При этом даже реализация поставленной президентом задачи по ликвидации всех существующих свалок не решит проблему.

Эколог: От мусоропроводов избавляться пока рано

Как пишет URA.RU, сразу 11 российских регионов, в том числе, Камчатка, Забайкальский и Краснодарский края, оказались на грани «мусорного» коллапса: места на легальных свалках хватит менее чем на год.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.

«Как правило, такой мусоросжигательный завод имеет мощность полмиллиона тонн, не больше. Но сжигание – это выход из ситуации, то, что позволит мусорной реформе в конце концов состояться. Потому что мы очень долго запрягаем с раздельным сбором, очень долго строим мусоросортировочные комплексы. Сначала не было денег на поддержку отрасли, когда они появились, возникли более важные направления. Мусоросжигание – это правильно, это современно и технологично», - подчеркнул Неверов.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Шипицин
ТЕГИ:Счетная ПалатаРеформаМусор
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