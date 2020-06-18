Эколог: От мусоропроводов избавляться пока рано
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» в эфире НСН заявил, что хоть мусоропроводы в жилых домах и являются рассадниками инфекции, но избавляться от них время еще не пришло.
Законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках предложили министру строительства и ЖКХ Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. Как пишут «Известия», инициативу поддержали в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Расходы на консервацию мусоропроводов придется оплачивать жильцам, но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в эфире НСН объяснил, почему надо избавляться от мусоропроводов.
«Если мы рассчитываем на серьезное развитие программы раздельного сбора мусора, то с мусоропроводами ее не реализовать. Даже если человек в квартире собирает мусор раздельно, то в мусоропроводе он перемешивается, увлажняется, затрудняется его дальнейшая переработка. Плюс добавляется еще одна стадия сортировки, из общего загрязненного бачка. Кроме того, мусоропроводы – это серьезный источник инфекции и крыс. Но этот вопрос решается своевременной дезинфекцией и дератизацией», - сказал он.
Однако заваривать мусоропроводы нет смысла, пока на всех мусорных площадках не появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, добавил собеседник НСН.
«После закрытия мусоропроводов на площадках должно стоять минимум три контейнера. А лучше - четыре-пять, для всех видов отходов», - отметил эксперт.
Он признал, что не все жильцы многоэтажек будут рады консервации мусоропроводов. «Мы добавим себе сложностей, гораздо проще в многоэтажке выбрасывать мусор в мусоропровод. Но нормальное отношение к охране природы, к окружающей среде, понимание, что этот мусор окажется на полигонах, помогут людям смириться с закрытием мусоропроводов», - заключил Пукалов.
Ранее Роман Пукалов заявил НСН, что человечество вполне может обойтись без пластиковой тары.
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