Новости за ночь: Россиянам объявили, от чего нужно отказаться в день вакцинации

Употреблять спиртные напитки в день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от COVID-19, несовместимы с алкоголем, потому что это вызывает токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.