Москвичам пообещали температуру воздуха выше 30 градусов

Температура воздуха в Москве на ново неделе превысит отметку в 30 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Гидрометцентр рассказал о теплом июле в России

По ее словам, осадки с понедельника прекратятся, преобладать будет переменная облачность. Столбик термометра приблизится к +30 градусам, передает РИА Новости. В середине семидневки станет, по прогнозу синоптика, еще жарче, превысив эту отметку.

Кинолог рассказал сайту «Подмосковье сегодня», как помочь собакам пережить жару. Специалист также напомнил, что животное в такую погоду нельзя оставлять в машине, даже с открытым окном.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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