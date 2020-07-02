Москвичам пообещали температуру воздуха выше 30 градусов

По ее словам, осадки с понедельника прекратятся, преобладать будет переменная облачность. Столбик термометра приблизится к +30 градусам, передает РИА Новости. В середине семидневки станет, по прогнозу синоптика, еще жарче, превысив эту отметку.

Кинолог рассказал сайту «Подмосковье сегодня», как помочь собакам пережить жару. Специалист также напомнил, что животное в такую погоду нельзя оставлять в машине, даже с открытым окном.

