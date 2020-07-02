Московский июнь стал теплее и влажнее нормы
Среднесуточная температура воздуха в российской столице в июне превысила показатель климатической нормы на 2,4 градуса. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, опираясь на данные опорной станции на ВДНХ.
Максимальная температура в прошлом месяце составила 31,8 градусов, передаёт РИА Новости.
По словам Поздняковой, в июне была превышена и норма по осадкам – в 2 или 2,5 раза в зависимости от точки сбора информации.
Как сообщает «Москва 24», в МГУ назвали июнь 2020 года самым дождливым за 200 лет наблюдений. В этом году за июнь на метеостанции МГУ выпало 193 миллиметров осадков.
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