Московский июнь стал теплее и влажнее нормы

Максимальная температура в прошлом месяце составила 31,8 градусов, передаёт РИА Новости.

По словам Поздняковой, в июне была превышена и норма по осадкам – в 2 или 2,5 раза в зависимости от точки сбора информации.

Как сообщает «Москва 24», в МГУ назвали июнь 2020 года самым дождливым за 200 лет наблюдений. В этом году за июнь на метеостанции МГУ выпало 193 миллиметров осадков.

