Новости за ночь: Россия полностью остановила железнодорожное сообщение с Китаем

Пассажирские поезда и беспересадочные вагоны перестали курсировать между двумя странами с 31 января, исключением были составы Москва-Пекин. С понедельника перестали ходить и они. Беспересадочные вагоны Москва-Пекин, отправившиеся 1 февраля, доедут только до Забайкальска.

Как передает РИА Новости, последний поезд Пекин-Москва прибыл в российскую столицу пустым. Всех 136 пассажиров – граждан Китая – на границе высадили из поезда китайские пограничники.

По последним данным, в Китае число зараженных коронавирусом нового типа достигло 17205 человек, от последствий болезни умер 361 человек. За пределами Китая зафиксированы 148 случаев заражения.

