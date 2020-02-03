Новости за ночь: Россия полностью остановила железнодорожное сообщение с Китаем
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановлено с 3 февраля в качестве меры по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщили в РЖД.
Пассажирские поезда и беспересадочные вагоны перестали курсировать между двумя странами с 31 января, исключением были составы Москва-Пекин. С понедельника перестали ходить и они. Беспересадочные вагоны Москва-Пекин, отправившиеся 1 февраля, доедут только до Забайкальска.
Как передает РИА Новости, последний поезд Пекин-Москва прибыл в российскую столицу пустым. Всех 136 пассажиров – граждан Китая – на границе высадили из поезда китайские пограничники.
По последним данным, в Китае число зараженных коронавирусом нового типа достигло 17205 человек, от последствий болезни умер 361 человек. За пределами Китая зафиксированы 148 случаев заражения.
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