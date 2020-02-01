Названа точная дата эвакуации россиян из КНР из-за коронавируса
Эвакуация российских граждан бортами Воздушно-космических сил (ВКС РФ) из наиболее пораженных коронавирусом районов КНР перенесена на 3-4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая в связи с эпидемией коронавируса. Планировалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля. Однако, уточнил Песков, потребовалось дополнительное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.
Напомним, Китай официально заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В Китае им заражены свыше 11 тысяч человек, умерли 259 человек, 245 — вылечились.
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