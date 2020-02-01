Названа точная дата эвакуации россиян из КНР из-за коронавируса

Ранее 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая в связи с эпидемией коронавируса. Планировалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля. Однако, уточнил Песков, потребовалось дополнительное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

Напомним, Китай официально заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В Китае им заражены свыше 11 тысяч человек, умерли 259 человек, 245 — вылечились.

