Новости за ночь: Роспотребнадзор начал испытывать вакцину от коронавируса на животных
Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против коронавируса COVID-19. На сайте ведомства говорится, что этим занимается научный центр Роспотребнадзора, передает RT.
Учёные разработали прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах. тестирование они пройдут на животных. В ходе испытаний ученые планируют найти наиболее перспективные и безопасные прототипы.
В заявлении Роспотребнадзора говорится, что в результате тестирования специалисты определят состав, дозу, а также способ введения будущей вакцины, сообщает Ura.ru
Российские учёные полагают, что внедрение вакцины станет возможным в IV квартале 2020 года, отмечает РЕН ТВ.
На этой неделе директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что исследователи начали первые испытания вакцины против COVID-19. А накануне специaлисты из Нaучно-исследовaтельского института имени Смородинцева сообщили, что расшифровали полный геном коронавируса. По словам исполняющего обязанности директора учреждения Дмитрия Лиознова, вaкцина от коронавирусa появится не ранее конца 2021 года. Он отметил, что это длительный процесс.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о лишении медработников лицензий в случае, если те будут предлагать своим пациентам вакцину от обычного гриппа под видом вакцины от коронавируса Covid-2019. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил, что прививки от коронавируса на сегодняшний день не существует, а также дал прогноз по датам ее появления.
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