Новости за ночь: Роспотребнадзор допустил ослабление режима самоизоляции после 12 мая
Режим самоизоляции в России необходимо продлить ещё на один инкубационный период COVID-19, то есть ещё на две недели, чтобы закрепить достигнутый за нерабочий месяц результат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
При условии выполнения всех правил в период майских праздников, после 12 мая можно будет двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений, считает главный санитарный врач страны.
По словам Поповой, об изменении ситуации будет свидетельствовать снижение ежедневного прироста новых случаев заболевания COVID-19, передаёт «Интерфакс». Пока «кривая» заболеваемости плавно растёт, отмечают в Роспотребнадзоре.
О том, будет ли продлён режим самоизоляции, на этой неделе объявит президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что это произойдёт сегодня, 28 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru