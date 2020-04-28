Новости за ночь: Роспотребнадзор допустил ослабление режима самоизоляции после 12 мая

При условии выполнения всех правил в период майских праздников, после 12 мая можно будет двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений, считает главный санитарный врач страны.

По словам Поповой, об изменении ситуации будет свидетельствовать снижение ежедневного прироста новых случаев заболевания COVID-19, передаёт «Интерфакс». Пока «кривая» заболеваемости плавно растёт, отмечают в Роспотребнадзоре.

О том, будет ли продлён режим самоизоляции, на этой неделе объявит президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что это произойдёт сегодня, 28 апреля.

