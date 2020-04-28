Новости за ночь: Роспотребнадзор допустил ослабление режима самоизоляции после 12 мая

Режим самоизоляции в России необходимо продлить ещё на один инкубационный период COVID-19, то есть ещё на две недели, чтобы закрепить достигнутый за нерабочий месяц результат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперт сообщил, что Москва уже прошла пик по COVID-19

При условии выполнения всех правил в период майских праздников, после 12 мая можно будет двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений, считает главный санитарный врач страны.

По словам Поповой, об изменении ситуации будет свидетельствовать снижение ежедневного прироста новых случаев заболевания COVID-19, передаёт «Интерфакс». Пока «кривая» заболеваемости плавно растёт, отмечают в Роспотребнадзоре.

О том, будет ли продлён режим самоизоляции, на этой неделе объявит президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что это произойдёт сегодня, 28 апреля.

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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:РоспотребнадзорсамоизоляцияКоронавирус
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