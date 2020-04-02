Новости за ночь: Роспотребнадзор дал советы по безопасной покупке продуктов питания
В условиях пандемии коронавируса при покупке продуктов питания в магазине необходимо протереть влажной салфеткой ручку торговой тележки или корзинки либо держать её рукой в перчатке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, пишут «Известия».
В ведомстве советуют россиянам сначала брать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары из холодильников — в последнюю очередь. Если употребление продукта планируется без термической обработки, лучше отдать предпочтение запакованной еде.
Специалисты также призвали не закупать продуктов сверх необходимого, поскольку дефицита нет, и рекомендовали продумать рацион, чтобы не растолстеть.
В Роспотребнадзоре отдельно напомнили, что после оплаты курьеру, доставившему готовую еду или продукты, следует вымыть руки.
Опросы показывают, что на фоне распространения коронавируса россияне стали чаще мыть руки.
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