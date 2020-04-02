Новости за ночь: Роспотребнадзор дал советы по безопасной покупке продуктов питания

В ведомстве советуют россиянам сначала брать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары из холодильников — в последнюю очередь. Если употребление продукта планируется без термической обработки, лучше отдать предпочтение запакованной еде.

Специалисты также призвали не закупать продуктов сверх необходимого, поскольку дефицита нет, и рекомендовали продумать рацион, чтобы не растолстеть.

В Роспотребнадзоре отдельно напомнили, что после оплаты курьеру, доставившему готовую еду или продукты, следует вымыть руки.

Опросы показывают, что на фоне распространения коронавируса россияне стали чаще мыть руки.

