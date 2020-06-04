Новости за ночь: Роскачество назвало способ избежать фальсификата в онлайн-аптеках

РЕН-ТВ пишет, в середине мая правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами. В частности, заниматься её могут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, с лицензией сроком не менее года, а также имеющие не менее десяти аптек в России.

Ранее преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова в эфире НСН дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников.

«Первое что стоит сделать, это спросить у себя «На самом ли деле мне это нужно?» и «Насколько это реально?». Всегда можно посмотреть официальные номера телефонов и перезвонить, доверившись своему внутреннему голосу», - сказала психолог.

