Новости за ночь: Роскачество назвало способ избежать фальсификата в онлайн-аптеках

В Роскачестве рассказали, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках. Как пишет РИА Новости, для этого эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил. В частности, покупки лучше делать на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей, а также в аптеках фирм-производителей. Стоит обратить внимание и на цену - если она ниже рыночной, то лекарство приобретать не стоит. Роскачество также рекомендует проверять лекарство по серии на сайте Росздравнадзора.

Фармацевт рассказала, как накажут аптеки за контрафактные лекарства

РЕН-ТВ пишет, в середине мая правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами. В частности, заниматься её могут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, с лицензией сроком не менее года, а также имеющие не менее десяти аптек в России.

Ранее преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова в эфире НСН дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников.

«Первое что стоит сделать, это спросить у себя «На самом ли деле мне это нужно?» и «Насколько это реально?». Всегда можно посмотреть официальные номера телефонов и перезвонить, доверившись своему внутреннему голосу», - сказала психолог.

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ТЕГИ:ОнлайнАптекиРоскачество
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