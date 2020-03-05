Памфилова объяснила поправки к Конституции на примере комплексного обеда

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о невозможности сделать бюллетень, в котором можно будет проголосовать по каждой отдельной поправке к Конституции. В ходе Общероссийского электорального медиафорума в Стрельне она рассказала, что такое стало бы реальным в случае, если предлагалось максимум четыре поправки. А когда изменения занимают 24–25 листа, то немыслимо технологически.

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«Не может быть бюллетень как целая книга»,— заявила глава ЦИКа.

Памфилова посоветовала россиянам подойти к голосованию как к комплексному обеду, передает АГН «Москва». Например, если вам не нравится винегрет, но нравится борщ и котлеты, то у вас есть выбор: взять весь обед, но не съесть винегрет или отказаться от всего обеда.

Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдут 22 апреля. Этот день станет выходным оплачиваемым днем.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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