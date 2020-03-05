Памфилова объяснила поправки к Конституции на примере комплексного обеда

«Не может быть бюллетень как целая книга»,— заявила глава ЦИКа.

Памфилова посоветовала россиянам подойти к голосованию как к комплексному обеду, передает АГН «Москва». Например, если вам не нравится винегрет, но нравится борщ и котлеты, то у вас есть выбор: взять весь обед, но не съесть винегрет или отказаться от всего обеда.

Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдут 22 апреля. Этот день станет выходным оплачиваемым днем.

