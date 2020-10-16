Новости за ночь: Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Из-за пандемии коронавируса в стране численность населения России сократится на 352 тысячи человек. Этот показатель станет максимальным с 2006 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проекта Единого плана по достижению национальных целей развития. Подлинность документа подтвердили два источника, близких к правительству.

В будущем году убыль ожидается на 290 тысяч человек, в 2022-м – на 238 тысяч.

Выход на положительные темпы прироста населения возможен в стране только в 2030 году.