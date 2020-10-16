Новости за ночь: Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Из-за пандемии коронавируса в стране численность населения России сократится на 352 тысячи человек. Этот показатель станет максимальным с 2006 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проекта Единого плана по достижению национальных целей развития. Подлинность документа подтвердили два источника, близких к правительству.

В будущем году убыль ожидается на 290 тысяч человек, в 2022-м – на 238 тысяч.

Выход на положительные темпы прироста населения возможен в стране только в 2030 году.

Назван способ остановить убыль населения России

Ранее в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил, что обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.

«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил собеседник агентства.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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