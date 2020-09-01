Демографические проблемы России миграцией не решить
А вот создать новые - запросто
Общая численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке правительства страны, сократится на 158 тысяч человек. Это - максимальный за 14 лет показатель естественной убыли населения.
Разворот в сторону прироста населения, по расчетам кабмина, возможен только с 2022 года. Основной причиной отрицательной демографической динамики является не коронавирус, как можно было бы предположить, а глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века, указал в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский:
«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил собеседник агентства.
По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.
Да боже упаси! И вот почему. Для компенсации нехватки внутренних ресурсов рабочей силы массовой миграцией извне страна должна обладать продуманной до мелочей миграционной политикой и институтами ее претворения в жизнь, не исключая и силовые структуры. Однако, как показывает недавний опыт Германии, и этого порой недостаточно: о последствиях миграционного кризиса 2015 года в красках, причем мрачных, расскажет любой житель этой страны.
В российской действительности открытие страны для массового притока трудовых мигрантов чревато не менее печальными последствиями. Никакой внятной стратегии по приему, размещению, трудоустройству мигрантов, контролю за соблюдением ими законодательства страны пребывания и уж тем более по их ассимиляции как не было, так и нет. А потому приезжие уже сейчас стараются держаться своих земляков, создавая свой микромир, который порой не такой уж и «микро»: кафе, салоны красоты, даже медучреждения – и все для «своих».
К чему это приведет, еще лет двадцать назад наглядно показал писатель-фантаст Вадим Панов, в романах которого мир и крупные агломерации поделены на этнические и конфессиональные анклавы, куда блюстители порядка рискуют входить только крупными силами.
Не нравится фантастика? Пожалуйте пример прошлого месяца, когда на столичном рынке «Теплый Стан» группа мигрантов отбила своего земляка у полиции, буквально вытащив его из патрульной машины. А сотрудники беспомощно ходили рядом и куда-то звонили. Понятно, что вскоре на рынке провели сплошную зачистку, но пример более чем говорящий, в особенности о том, что значительная часть таких людей думает о правоохранительных органах страны пребывания и – шире – о необходимости соблюдать принятые здесь правила общежития. Так что пусть массовая миграция в России остается чем-то из области фантастики. До тех пор, пока не будет реальной миграционной политики и механизмов ее реализации.
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