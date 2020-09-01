Демографические проблемы России миграцией не решить

А вот создать новые - запросто




Общая численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке правительства страны, сократится на 158 тысяч человек. Это - максимальный за 14 лет показатель естественной убыли населения.

Разворот в сторону прироста населения, по расчетам кабмина, возможен только с 2022 года. Основной причиной отрицательной демографической динамики является не коронавирус, как можно было бы предположить, а глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века, указал в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский:

«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил собеседник агентства.

По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.

Назван способ остановить убыль населения России

Да боже упаси! И вот почему. Для компенсации нехватки внутренних ресурсов рабочей силы массовой миграцией извне страна должна обладать продуманной до мелочей миграционной политикой и институтами ее претворения в жизнь, не исключая и силовые структуры. Однако, как показывает недавний опыт Германии, и этого порой недостаточно: о последствиях миграционного кризиса 2015 года в красках, причем мрачных, расскажет любой житель этой страны.

В российской действительности открытие страны для массового притока трудовых мигрантов чревато не менее печальными последствиями. Никакой внятной стратегии по приему, размещению, трудоустройству мигрантов, контролю за соблюдением ими законодательства страны пребывания и уж тем более по их ассимиляции как не было, так и нет. А потому приезжие уже сейчас стараются держаться своих земляков, создавая свой микромир, который порой не такой уж и «микро»: кафе, салоны красоты, даже медучреждения – и все для «своих».

Новости за ночь: Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

К чему это приведет, еще лет двадцать назад наглядно показал писатель-фантаст Вадим Панов, в романах которого мир и крупные агломерации поделены на этнические и конфессиональные анклавы, куда блюстители порядка рискуют входить только крупными силами.

Не нравится фантастика? Пожалуйте пример прошлого месяца, когда на столичном рынке «Теплый Стан» группа мигрантов отбила своего земляка у полиции, буквально вытащив его из патрульной машины. А сотрудники беспомощно ходили рядом и куда-то звонили. Понятно, что вскоре на рынке провели сплошную зачистку, но пример более чем говорящий, в особенности о том, что значительная часть таких людей думает о правоохранительных органах страны пребывания и – шире – о необходимости соблюдать принятые здесь правила общежития. Так что пусть массовая миграция в России остается чем-то из области фантастики. До тех пор, пока не будет реальной миграционной политики и механизмов ее реализации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиграцияДемографияНаселениеРоссия
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