Демографические проблемы России миграцией не решить

Общая численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке правительства страны, сократится на 158 тысяч человек. Это - максимальный за 14 лет показатель естественной убыли населения.

Разворот в сторону прироста населения, по расчетам кабмина, возможен только с 2022 года. Основной причиной отрицательной демографической динамики является не коронавирус, как можно было бы предположить, а глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века, указал в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский:

«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил собеседник агентства.

По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.