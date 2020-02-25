Новости за ночь: «Порядочных» водителей предложили наказывать отдельно от «нарушителей»

25 февраля 202007:17

Российские эксперты предлагают дифференцировать штрафы для автомобилистов, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу рабочей группы ОНФ по рассмотрению поправок в КоАП от Минюста, координатора сообщества «Синие ведёрки» Петра Шкуматова.

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По его словам, отнести водителей к «нарушителям» или «порядочным» помогут предложенные Минюстом коэффициенты риска.

Противники этой идеи утверждают, что процедура разделения – очень сложная, и опасаются большого количества неправомерных штрафов.

Ранее Шкуматов поддержал «охоту» ГИББД и судебных приставов на автовладельцев, за которыми числится свыше тысячи неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. По подсчётам МВД, в России таких злостных неплательщиков относительно мало: 70 автомобилистов и 180 юрлиц не оплатили более тысячи штрафов, ещё 10 тысяч граждан и три тысячи юрлиц – от 100 до тысячи штрафов каждый.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Штрафы ГибддПётр Шкуматов

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