Новости за ночь: «Порядочных» водителей предложили наказывать отдельно от «нарушителей»

По его словам, отнести водителей к «нарушителям» или «порядочным» помогут предложенные Минюстом коэффициенты риска.

Противники этой идеи утверждают, что процедура разделения – очень сложная, и опасаются большого количества неправомерных штрафов.

Ранее Шкуматов поддержал «охоту» ГИББД и судебных приставов на автовладельцев, за которыми числится свыше тысячи неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. По подсчётам МВД, в России таких злостных неплательщиков относительно мало: 70 автомобилистов и 180 юрлиц не оплатили более тысячи штрафов, ещё 10 тысяч граждан и три тысячи юрлиц – от 100 до тысячи штрафов каждый.

