Шкуматов поддержал арест машин злостных нарушителей ПДД

По подсчётам МВД, в России 70 автомобилистов и 180 юридических лиц нарушили ПДД более тысячи раз, не оплатив при этом штрафы. От 100 до тысячи неоплаченных штрафов за нарушения дорожного движения числятся за 10 тысячами граждан и тремя тысячами юрлиц. Большинство злостных неплательщиков зарегистрировано в Москве.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН поддержал борьбу ГИБДД с особо отличившимися нарушителями, игнорирующими штрафные постановления.

«Именно так и должна работать Госавтоинспекция. В последнее время ГИБДД довольно серьёзно сократили. Личного состава для того, чтобы контролировать всех автомобилистов, разумеется, не хватает: только легковых автомобилей в стране – 42 миллиона. Поэтому, конечно же, Госавтоинспекция должна работать с так называемыми опасными водителями, то есть с водителями, которые ведут себя неприемлемым образом. Потому что наличие более тысячи нарушений на автомобиле говорит об очень многом. Соответственно, в данной ситуации Госавтоинспекция начала работать именно так, как от неё ждёт общество. То есть не докапываться до человека, который случайно сплошную линию пересёк, запутавшись в движении, а именно бороться с теми, кто систематически, грубо и опасно нарушает на дорогах. Таких водителей, как показала статистика, совсем мало, всех их можно в ручном порядке вычислить и с ними бороться», - уверен автоэксперт.

Как отмечает «Коммерсант», к активной борьбе со злостными неплательщиками штрафов ГИБДД и ФССП перешли после ДТП 24 января на Бутырской улице в Москве. Водитель BMW c наклейкой на борту «Отдел борьбы с тишиной» выехал на полосу встречного движения. Тогда погиб человек, были повреждены шесть машин. У виновника ДТП, как оказалось, было 650 неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости.

