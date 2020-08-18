Новости за ночь: Определён уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и регионах

Это Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области, Татарстан, Астраханская и Тюменская области. При этом только столицы и Подмосковье входят в топ-10 по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

Роспотребнадзор провёл исследования на популяционный иммунитет пока только в 23 регионах, ещё в трёх обследования завершаются.

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что коллективный иммунитет охватывает уже 60% его жителей города, передаёт RT.

