Новости за ночь: Определён уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и регионах

Уже в семи субъектах РФ коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 сформировался более чем у 20% населения. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, на которые ссылается РИА Новости.

Роспотребнадзор раскрыл уровень популяционного иммунитета к COVID-19

Это Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области, Татарстан, Астраханская и Тюменская области. При этом только столицы и Подмосковье входят в топ-10 по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

Роспотребнадзор провёл исследования на популяционный иммунитет пока только в 23 регионах, ещё в трёх обследования завершаются.

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что коллективный иммунитет охватывает уже 60% его жителей города, передаёт RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:РегионыКоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры