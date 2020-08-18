Новости за ночь: Определён уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и регионах
Уже в семи субъектах РФ коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 сформировался более чем у 20% населения. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, на которые ссылается РИА Новости.
Это Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области, Татарстан, Астраханская и Тюменская области. При этом только столицы и Подмосковье входят в топ-10 по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.
Роспотребнадзор провёл исследования на популяционный иммунитет пока только в 23 регионах, ещё в трёх обследования завершаются.
В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что коллективный иммунитет охватывает уже 60% его жителей города, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru