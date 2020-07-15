Роспотребнадзор раскрыл уровень популяционного иммунитета к COVID-19
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в целом по России составляет 26%. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт RT.
По словам главы ведомства, максимальные показатели иммунизации населения наблюдаются в крупных городах, в сельской местности цифры ниже. Наиболее силён коллективный иммунитет среди детей — 42% из числа обследованных детей до 6 лет, 38% из числа обследованных детей 7-13 лет. Количество заболевших в этой возрастной группе, однако, самое низкое, отметила Попова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что формирование коллективного иммунитета среди жителей города позволяет уверенно снимать ограничения.
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, о появлении коллективного иммунитета может свидетельствовать снижение показателей заболеваемости на фоне постепенной отмены карантина, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru