Новости за ночь: Определена смертельная для COVID-19 температура

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Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришла группа французских ученых из Университета Прованса. В исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv, отмечается, что ученые – следуя стандартным протоколом дезактивации вируса – сначала нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа. После этого они обнаружили, что некоторые его штаммы все еще были способны размножаться, отмечает РЕН ТВ.
А полностью дезактивировать COVID-19 удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, подчеркивает RT.
Специалисты из Университета Прованса полагают, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса. Это поможет предотвратить угрозы заражения медицинского персонала, который работает с образцами напрямую, сообщают Известия.
Ранее НСН писала, что в Россию для создания вакцины доставили штамм нового коронавируса из США. Как пишет РИА Новости, декларацию на него выпустила Томская таможня. Известно, что «груз» перемещался во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весил 88 граммов. А из-за того, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, который был заполнен хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.
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