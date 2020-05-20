Названы новые методы мошенничества онлайн

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества, которые стали возникать в разгар пандемии коронавируса. Об этом рассказал заместитель главы банка Станислав Кузнецов. Как сообщает РИА Новости, среди новых придумок злоумышленников — сайты фиктивных кадровых агентств.

Такие псевдо-агентства предлагают трудоустройство на удалённом режиме за плату. Кроме того, разработан сценарий с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором жертвы аферистов сами переводят деньги преступникам. Как отмечает Ura.ru, в данном варианте жертва переходит по ссылке из описания и выполняет операции, которые и приводят к потере средств.

Отдельно Кузнецов рассказал о появление фиктивных интернет-компаний, которые под видом реальных предприятий и организаций создают так называемые фишинговые сайты, которые предлагают купить тесты на коронавирус или защитные средства.

Кроме того, мошенники используют акции известных брендов, такие как хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают принять участие в акции, чтобы получить, например, 3 тысячи рублей. Для этого якобы нужно раскрыть данные карты и одноразовый смс-пароль.

Зампред правления Сбербанка предупредил, что эти схемы — не единственные, которые сейчас используют мошенники, однако самые часто встречающиеся.

