Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Британские ученые сообщили о выявлении шести новых симптомов, наличие которых говорит о том, что человек болен коронавирусом.

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Отмечается, что к привычным кашлю, одышке и лихорадке прибавились потеря обоняния и вкуса, головная боль, боль в горле, озноб, дрожь от озноба и боль в мышцах.

При этом ученые сообщили, что потеря обоняния и вкуса встречаются даже чаще, чем повышение температуры тела, передает «Свободная пресса».

Ранее доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник заявил, что коронавирус повреждает ген гемоглобина, в результате чего блокируется атом железа. В результате скопление железа в организме нарушается обмен кислорода.

В свою очередь недостаток кислорода приводит к гипоксическому синдрому и поражению легких, передает РИА ФАН со ссылкой на «АиФ».

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ФОТО: pixabay.com
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