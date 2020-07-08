Путина попросили перенести День России на 1 июля
Празднование Дня России следует перенести с 12 июня на 1 июля, уверена председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее предложение она направила президенту РФ Владимиру Путину.
В качестве аргумента Волынец привела довод о том, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с обретением независимости, а с распадом СССР, пишет RT. С учётом того, что по итогам завершившегося 1 июля голосования большинство россиян одобрило поправки к Конституции РФ, следует перенести День России именно на эту дату, считает общественница.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее и вовсе выступил за отмену выходного дня 12 июня, сообщало Ura.ru. Во-первых, дополнительные выходные летом не нужны, а во-вторых, «все равно этот праздник не прижился пока», сказал он.
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