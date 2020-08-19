Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности

В российских школах следует ввести необязательный курс занятий по медицинской грамотности, который может войти в программу предмета ОБЖ. С такой идеей выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая предложила её министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT.

Цель курса – повысить осведомлённость школьников о вирусных заболеваниях и способах защиты от них, говорит Волынец. По её мнению, отдельное внимание нужно уделить способам профилактики вирусных заболеваний и способам немедикаментозного укрепления иммунитета посредством ЗОЖ.

Предложение поступило на фоне пандемии коронавируса. Волынец считает, что в рамках занятий по медицинской грамотности школьникам следует объяснить основы индивидуальной защиты и правила поведения во время эпидемий.

