Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности
В российских школах следует ввести необязательный курс занятий по медицинской грамотности, который может войти в программу предмета ОБЖ. С такой идеей выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая предложила её министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT.
Цель курса – повысить осведомлённость школьников о вирусных заболеваниях и способах защиты от них, говорит Волынец. По её мнению, отдельное внимание нужно уделить способам профилактики вирусных заболеваний и способам немедикаментозного укрепления иммунитета посредством ЗОЖ.
Предложение поступило на фоне пандемии коронавируса. Волынец считает, что в рамках занятий по медицинской грамотности школьникам следует объяснить основы индивидуальной защиты и правила поведения во время эпидемий.
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