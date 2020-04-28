Новости за ночь: Минпросвещения рекомендовало запретить онлайн-обучение со смартфонов для детей

В ведомстве считают, что использование смартфонов для онлайн-уроков — большой риск для здоровья школьников, поскольку экран, символы и изображения на нём — маленькие, есть электромагнитное излучение, соблюдать рациональную рабочую позу сложно. Какую технику разрешено использовать, не говорится — упомянут «аппаратно-программный комплекс».

В рекомендация Минпросвещения также говорится, что монитор должен быть на расстоянии не меньше 50 см от глаз школьника, а рабочий стол ученика должен располагаться в комнате, где нет остальных членов семьи и телевизора. Прописана и оптимальная продолжительность онлайн-обучения: например, школьникам 1-4 классов следует посещать не больше одного онлайн-урока в сутки и заниматься за компьютером беспрерывно дольше 15 минут.

По словам опрошенных изданием экспертов, далеко не все семьи смогут следовать этим рекомендациям: при переходе на удалёнку компьютеры нужны и родителям, так что организовать онлайн-обучение по всем правилам смогут не все — это дорого.

