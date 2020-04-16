«Не образование, а халтура». В Госдуме объяснили Матвиенко про дистанционное обучение

«Статус дистанционного образования в российском законодательстве определен. Первый закон о дистанционном образовании появился еще в 2003 году. Но законодательство нуждается в улучшении. Дело в том, что подзаконные акты в России часто написаны таким образом, что концепция закона в них бывает извращенной. Например, если вы в Москве дистанционно обучаете студента из Владивостока, вы должны иметь для него медпункт и стадион! Мы неоднократно предлагали, чтобы такие бюрократические ограничения были сняты. До сих пор этого не было сделано, потому что многие считали, что дистанционное образование – это халтура. Пандемия – страшное зло, но надеемся, что от нее будет и некоторая польза. Что бюрократические ограничения на развитие дистанционного образования в России будут сняты», - сказал парламентарий.

Он высказал убеждение, что Россия должна создавать собственные электронные университеты.

«В отличие от стран-конкурентов, у нас сейчас нет ни одного электронного университета. Ни один не прошел аккредитацию. Сейчас через электронное обучение усиливается отток человеческого капитала из России. Наши молодые ребята активно идут на чужие электронные ресурсы, и через них их приглашают в зарубежные университеты, фирмы. В Южной Корее в дистанционное обучение и образование вовлечены 20% населения старше 16 лет. В России – 3%», - заметил Смолин.

Напомним, Минпросвещения 14 марта для профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

