Новости за ночь: Медведев призвал россиян не поддаваться панике и проявить самодисциплину
Бывший премьер-министр, ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Свое послание он опубликовал в социальных сетях.
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом крайне серьёзной - по его мнению, «это реальная угроза для каждого из нас, и для всей человеческой цивилизации». Экс-глава правительства также напомнил о призыве президента к максимальной ответственности и со своей стороны призвал проявиться самодисциплину. Желание некоторых россиян использовать нерабочую неделю для прогулок и личных встреч он назвал недопустимым.
«Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений. Поэтому важно сделать всё, чтобы это не случилось», - сказал Медведев. Вместе с тем он посоветовал не поддаваться панике, заверив, что власти предпринимают все необходимые меры.
Обращение Медведева было опубликовано после того, как власти Москвы ужесточили правила режима самоизоляции для всех жителей города.
В России выявлено уже более 1,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Прирост за отчётные сутки — 270 новых случаев.
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