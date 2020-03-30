Новости за ночь: Медведев призвал россиян не поддаваться панике и проявить самодисциплину

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом крайне серьёзной - по его мнению, «это реальная угроза для каждого из нас, и для всей человеческой цивилизации». Экс-глава правительства также напомнил о призыве президента к максимальной ответственности и со своей стороны призвал проявиться самодисциплину. Желание некоторых россиян использовать нерабочую неделю для прогулок и личных встреч он назвал недопустимым.

«Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений. Поэтому важно сделать всё, чтобы это не случилось», - сказал Медведев. Вместе с тем он посоветовал не поддаваться панике, заверив, что власти предпринимают все необходимые меры.

Обращение Медведева было опубликовано после того, как власти Москвы ужесточили правила режима самоизоляции для всех жителей города.

В России выявлено уже более 1,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Прирост за отчётные сутки — 270 новых случаев.

