Новости за ночь: Киселёв считает, что россияне «не заслужили» ослабления карантина
Статистика прироста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России свидетельствует о том, что страна ещё не вышла на плато, а значит, снимать ограничения пока преждевременно, считает телеведущий Дмитрий Киселёв.
«Своим поведением не заслужили плато, а значит - и послабления ограничений», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Киселёва, при тех же темпах прироста новых случаев их число уже к воскресенье перевалит за 200 тысяч, и если не усилить ограничения, будут погибать всё больше врачей.
За сутки к утру 6 мая в России было зафиксировано 10,5 новых подтверждённых случаев COVID-19, общее число случаев заражения достигло 165,9 тысячи.
Во среду президент России Владимир Путин заслушал доклады министров, главы Роспотребнадзора и мэра Москвы Сергея Собянина. Главный санитарный врач Анна Попова предложила план снятия ограничений в три этапа: на первом будут разрешены прогулки с детьми, занятия физкультурой на открытом воздухе, на втором этапе — семейные прогулки, открытие объектов торговли и услуг большей площади, на третьем откроются парки, скверы, гостиницы и предприятия общепита.
Собянин, в свою очередь, заявил, что ослаблять режим самоизоляции в Москве с 12 мая не станет. С этой даты в городе разрешат работу всех промышленных и строительных предприятий. Сфера услуг, в том числе парикмахерские, кино и рестораны, откроются в последнюю очередь, добавил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru