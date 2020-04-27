Новости за ночь: Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Совещание Владимира Путина с главами регионов запланировано на 28 апреля. В его ходе глава государства может сделать заявление о перспективах продления ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, в частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников накануне заявил, что он рассчитывает на продление режима нерабочих дней как минимум до 11 мая.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в предстоящий вторник, 28 апреля, Владимир Путин, как ожидается, заслушает отчеты глав регионов об эпидситуации. И после того, как российский лидер всех выслушает, на федеральном уровне будут приняты решения, отмечает Life.ru.