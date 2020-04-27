Новости за ночь: Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Совещание Владимира Путина с главами регионов запланировано на 28 апреля. В его ходе глава государства может сделать заявление о перспективах продления ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, в частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников накануне заявил, что он рассчитывает на продление режима нерабочих дней как минимум до 11 мая.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в предстоящий вторник, 28 апреля, Владимир Путин, как ожидается, заслушает отчеты глав регионов об эпидситуации. И после того, как российский лидер всех выслушает, на федеральном уровне будут приняты решения, отмечает Life.ru.
Накануне НСН писала, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно, напоминает RT.
Также на этой неделе стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru