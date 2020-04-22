Новости за ночь: Эксперты объяснили, как остановить распространение COVID-19 в России

По мнению Лебединской, правительству нужно удержать пропорцию 70% - 30% между Москвой и регионами. Если же регионы «запылают», то ситуация выйдет из-под контроля, сказала она РИА Новости. Пока распространение коронавируса сдерживается особенностями распределения населения по территории страны и ограничения в транспортном сообщении, считает Лебединская.

По оценкам федеральных властей, пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец апреля или начало мая. Источники РБК утверждают, что режим самоизоляции и нерабочий период могут быть продлены как минимум на майские праздники.

