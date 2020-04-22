Новости за ночь: Эксперты объяснили, как остановить распространение COVID-19 в России

Если региональные власти сумеют сдержать распространение коронавируса на местах, то Россия не поднимется в списке стран по количеству заболевших COVID-19, заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Сейчас Россия — 10-я в мире по числу случаев заражения (52,7 тысячи), девятый — Китай (83,8 тысячи).

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По мнению Лебединской, правительству нужно удержать пропорцию 70% - 30% между Москвой и регионами. Если же регионы «запылают», то ситуация выйдет из-под контроля, сказала она РИА Новости. Пока распространение коронавируса сдерживается особенностями распределения населения по территории страны и ограничения в транспортном сообщении, считает Лебединская.

По оценкам федеральных властей, пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец апреля или начало мая. Источники РБК утверждают, что режим самоизоляции и нерабочий период могут быть продлены как минимум на майские праздники.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РегионыКоронавирус
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