Греф спрогнозировал даты пика коронавируса в России

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что распространение COVID-19 в России продолжается, но в целом властям удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией — замедлить её распространение. Об этом глава государства заявил накануне, 20 апреля. Вместе с тем, по его словам, пик заболеваемости ещё впереди.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, между тем, заявила, что Россия выйдет на пик заболеваемости коронавирусом до мая. Об этом она рассказала в эфире программы «Познер». Скворцова подчеркнула, что в агентстве есть аналитики, математики, инфекционисты и эпидемиологи, которые собирают данные по каждому отдельному округу и делают прогноз, обновляющийся ежедневно.

Ранее НСН писала, что COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Они подчеркивают, что штаммы, обнаруженные в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди, по большей части, заражаются более слабыми «версиями» коронавируса.









