В КНР разработали новый экспресс-тест на коронавирус
О создании экспресс-теста на коронавирус заявили сотрудники Нанькайского университета в Китае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua. Источник отмечает, что диагностика заболевания стала быстрее – из-за нового набора для взятия анализов. Теперь для обнаружения штамма коронавируса в крови необходимо лишь 15 минут, отмечают «Известия».
Напомним, вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса – позже он получил официальное название COVID-2019 – была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019-го. По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения — более 70 тысяч.
Ранее НСН писала, что в Европе была констатирована первая смерть от коронавируса. Во Франции скончался 80-летний гражданин КНР. Он был госпитализирован в парижскую клинику. Медики впервые зарегистрировали смерть от нового вируса за пределами Азии, сообщает France Info со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин. Мужчину госпитализировали 25 января – через девять дней после того, как он прибыл во Францию16 января, отмечает RT.
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