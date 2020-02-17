В КНР разработали новый экспресс-тест на коронавирус

О создании экспресс-теста на коронавирус заявили сотрудники Нанькайского университета в Китае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua. Источник отмечает, что диагностика заболевания стала быстрее – из-за нового набора для взятия анализов. Теперь для обнаружения штамма коронавируса в крови необходимо лишь 15 минут, отмечают «Известия».

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса – позже он получил официальное название COVID-2019 – была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019-го. По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения — более 70 тысяч.