Новости за ночь: Число безработных в РФ может вырасти в шесть раз
Число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз – до 5,3 млн человек. Соответствующий прогноз сделали сотрудники Института социальной политики НИУ ВШЭ, пишут Известия.
Эксперты отмечают, что это может произойти из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет (до конца года это можно сделать онлайн) и роста размера пособия до прожиточного минимума, отмечает телеканал 360.
Помимо этого, авторы исследования также подчеркивают, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. В Минтруде, в свою очередь, пояснили, что денежных средств должно хватить, поскольку лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого, как полагают в ведомстве, нет оснований, пишет Ura.ru.
На минувшей неделе НСН писала, что, несмотря на переход в серьёзную стадию кризиса, в России пока минимальное число зарегистрированных безработных — 0,7% от экономически активного населения, однако в дальнейшем этот показатель вырастет. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Если считать по меркам Международной организации труда, то сейчас в России 4,5% безработных, сказал Кудрин. По его оценке, показатель может «скакнуть» до 7-8%, а в худшем варианте и до 10%. Таким образом, без работы могут оказаться от 6 до 9 миллионов человек.
Кудрин также заявил, что средства Фонда национального благосостояния нужно растянуть по времени хотя бы на три года, сообщает RT. Если сейчас, на пике кризиса, будет потрачена половина — это не страшно, полагает экс-министр финансов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru