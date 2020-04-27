Новости за ночь: Число безработных в РФ может вырасти в шесть раз

Число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз – до 5,3 млн человек. Соответствующий прогноз сделали сотрудники Института социальной политики НИУ ВШЭ, пишут Известия.

Эксперты отмечают, что это может произойти из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет (до конца года это можно сделать онлайн) и роста размера пособия до прожиточного минимума, отмечает телеканал 360.

Помимо этого, авторы исследования также подчеркивают, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. В Минтруде, в свою очередь, пояснили, что денежных средств должно хватить, поскольку лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого, как полагают в ведомстве, нет оснований, пишет Ura.ru.