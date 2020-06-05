Новости за ночь: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» человечества под видом вакцинации. Как пишет РИА Новости, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. Миллиардер также подчеркнул, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами.
РЕН-ТВ уточняет, с начала вспышки коронавирусной инфекции в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 годах почти 10% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.
Ранее в эфире НСН депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вакцина нам может и не понадобиться.
«Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – прокомментировал в интервью НСН Геннадий Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
- Новости за ночь: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
- Новости за ночь: Японский политолог призвал забрать у России Южные Курилы
- Новости за ночь: В Центральную Россию идет 30-градусная жара
- Новости за ночь: Госдеп США призвал Россию уйти с Ближнего Востока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru