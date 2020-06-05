Новости за ночь: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» человечества под видом вакцинации. Как пишет РИА Новости, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. Миллиардер также подчеркнул, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами.

РЕН-ТВ уточняет, с начала вспышки коронавирусной инфекции в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

Вакцина от COVID-19 может быть в виде капель в нос

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 годах почти 10% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вакцина нам может и не понадобиться.

«Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – прокомментировал в интервью НСН Геннадий Онищенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Билл ГейтсВакцина
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