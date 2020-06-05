Новости за ночь: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» человечества под видом вакцинации. Как пишет РИА Новости, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. Миллиардер также подчеркнул, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами.

РЕН-ТВ уточняет, с начала вспышки коронавирусной инфекции в социальных сетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.