Новости за ночь: Агрегаторов такси хотят обязать создавать филиалы в регионах

Агрегаторам такси предлагают зарегистрироваться на территории того региона, где они планируют оказывать свои услуги. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании такси, который будет рассматриваться во втором чтении, пишет РБК.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) пояснил, что если агрегатор зарегистрирован, например, на Дальнем Востоке, а работает на территории Белгорода, то в случае нарушения, то департаменту транспорта Белгородской области проблематично будет судиться по каждому нарушению.