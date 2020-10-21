Новости за ночь: Агрегаторов такси хотят обязать создавать филиалы в регионах

Агрегаторам такси предлагают зарегистрироваться на территории того региона, где они планируют оказывать свои услуги. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Такое положение содержится в законопроекте о регулировании такси, который будет рассматриваться во втором чтении, пишет РБК.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) пояснил, что если агрегатор зарегистрирован, например, на Дальнем Востоке, а работает на территории Белгорода, то в случае нарушения, то департаменту транспорта Белгородской области проблематично будет судиться по каждому нарушению.

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По данным издания, сами агрегаторы такси считают, что требование о регистрации в каждом субъекте излишнее, оно лишь создает лишние административные барьеры для ведения бизнеса, а также приводит к дроблению бизнеса и лишним расходам, что в конечном итоге скажется на стоимости поездок.

Первое чтение проект прошел в 2018 году.

Между тем, агрегаторы такси ответили на заявление московского департамента транспорта о том, что они якобы не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции транспортных средств, пишут «Известия».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗаконопроектТакси
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