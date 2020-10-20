Дептранс: Шесть из десяти такси в Москве не соблюдают меры по COVID-19

Шесть таксистов из десяти в столице не соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Департамент транспорта Москвы. Отмечается, что это удалось выявить в ходе ежедневных проверок, проводимых сотрудниками МАДИ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что «агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции», что недопустимо.

В связи с этим дептранс Москвы настоятельно просит агрегаторы и таксопарки предпринимать все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.