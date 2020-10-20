Дептранс: Шесть из десяти такси в Москве не соблюдают меры по COVID-19
Шесть таксистов из десяти в столице не соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Департамент транспорта Москвы. Отмечается, что это удалось выявить в ходе ежедневных проверок, проводимых сотрудниками МАДИ и Роспотребнадзора.
Отмечается, что «агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции», что недопустимо.
В связи с этим дептранс Москвы настоятельно просит агрегаторы и таксопарки предпринимать все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в нашей стране было зафиксировано 15 982 инфицированных, напоминает Свободная пресса.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4 999.
Таким образом, общее число заболевших в России достигло 1 431 635 человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru