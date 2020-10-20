Дептранс: Шесть из десяти такси в Москве не соблюдают меры по COVID-19

Шесть таксистов из десяти в столице не соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Департамент транспорта Москвы. Отмечается, что это удалось выявить в ходе ежедневных проверок, проводимых сотрудниками МАДИ и Роспотребнадзора.

Отмечается, что «агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции», что недопустимо.

В связи с этим дептранс Москвы настоятельно просит агрегаторы и таксопарки предпринимать все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировано 16  319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в нашей стране было зафиксировано 15 982 инфицированных, напоминает Свободная пресса.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4 999.

Таким образом, общее число заболевших в России достигло 1 431 635 человек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:ЭпидемияТаксиКоронавирусМосква
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