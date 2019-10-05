Новосибирские ученые разработают летающий автомобиль
Руководство Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина планирует в течение четырех лет завершить разработку первого российского летающего автомобиля. Для этого уже создана проектная лаборатория, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой (летающий автомобиль)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Летающий автомобиль сможет перемещаться на расстояние до 1000 км на максимальной скорости более 300 км/ч.
Отмечается, что ученым предстоит определить, как будет выглядеть аппарат, подготовить его модель и провести все необходимые испытания, дополняет RT
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пояснил, почему в России пренебрежительно относятся к своим изобретениям.
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