Новосибирские ученые разработают летающий автомобиль

Руководство Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина планирует в течение четырех лет завершить разработку первого российского летающего автомобиля. Для этого уже создана проектная лаборатория, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой (летающий автомобиль)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Летающий автомобиль сможет перемещаться на расстояние до 1000 км на максимальной скорости более 300 км/ч.

Отмечается, что ученым предстоит определить, как будет выглядеть аппарат, подготовить его модель и провести все необходимые испытания, дополняет RT

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пояснил, почему в России пренебрежительно относятся к своим изобретениям.

