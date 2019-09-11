Мариничев: Почему мы к своим изобретениям относимся пренебрежительно?

Дмитрий Мариничев: «Вообще, вся история с андроидом «Федор» была где-то веселая, где-то радостная, где-то забавная, но когда я наблюдал за публикациями в СМИ, мне постоянно казалось, что мы что-то делаем неправильно. Очень часто к нашим же достижениям, которые надо гордится, мы относимся пренебрежительно и стараемся охаить. Я не сторонник запрета критики, мол, нужно только хвалить, и не сторонник обратного. Я просто хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что наука не стоит на месте, что люди вокруг нас делают роботов, роботы летают в космос. Тут надо поддержать не только делом, но и добрым словом наших изобретателей, наших ученых, наших космонавтов и наших андроидов», - сказал Дмитрий Мариничев НСН.

