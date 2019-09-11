Мариничев: Почему мы к своим изобретениям относимся пренебрежительно?
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Составить правила работы «суверенного интернета» предложили участникам рынка
В Министерстве коммуникаций и связи предложили российским сотовым операторам, разработчика и производителям IT-оборудования составить правила работы «суверенного интернета». Руководить разработкой правил будет Российский союз предпринимателей и промышленников, по данным источников, инициативу поддержала ФСБ. Конкретных пожеланий у властей пока нет, профильный комитет при РСПП должен сформулировать позицию организации.
Дмитрий Мариничев: «Вот какая аналогия возникла у меня в связи с этой новостью: когда был изобретен факс, ассоциации электросвязи потратили большое количество времени для того, чтобы сформировать адекватные шаблоны (например, т. н. «шапки» факса) и различные правила. И когда все это наконец, было готово, факс уже почил в лету. Боюсь, как бы сказка про правила суверенного интернета не пошла бы по тому же сценарию: правила разработали, а суверенного интернета уже нет», - предупредил Дмитрий Мариничев, общаясь с НСН.
Россияне стали чаще платить за просмотр фильмов и сериалов в интернете
В России от шести до шести с половиной миллионов человек регулярно платят за просмотр фильмов и сериалов в интернете. Еще год назад количество подписчиков онлайн-кинотеатров было меньше на два миллиона.
Дмитрий Мариничев: «Вот она, отличная новость о проникновении простой, хорошей и удобной интернет-технологии в нашу с вами жизнь. Нам гораздо проще заплатить абонентскую плату и получать кино и сериалы, которые мы хотим, чем лазить по каким-то торрентам, тратить время на скачивание, и это замечательно. На самом деле, чем выше количество людей, которые платят за просмотр, тем лучше и качественней контент, который мы получаем», - подчеркнул он в эфире НСН.
Андроид «Федор» больше в космос не полетит
Андроид «Федор», который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, на смену ему придет робот для выхода в открытый космос, его проектирование уже началось.
Дмитрий Мариничев: «Вообще, вся история с андроидом «Федор» была где-то веселая, где-то радостная, где-то забавная, но когда я наблюдал за публикациями в СМИ, мне постоянно казалось, что мы что-то делаем неправильно. Очень часто к нашим же достижениям, которые надо гордится, мы относимся пренебрежительно и стараемся охаить. Я не сторонник запрета критики, мол, нужно только хвалить, и не сторонник обратного. Я просто хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что наука не стоит на месте, что люди вокруг нас делают роботов, роботы летают в космос. Тут надо поддержать не только делом, но и добрым словом наших изобретателей, наших ученых, наших космонавтов и наших андроидов», - сказал Дмитрий Мариничев НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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