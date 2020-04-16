Новосибирская область вводит штрафы за продажу никотиновых жвачек и леденцов детям
Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению одобрил ряд поправок в региональное законодательство. Депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Речь идет о введении штрафов за продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции и вовлечение несовершеннолетних в употребление таких товаров.
Еще в декабре 2019 года сессия Законодательного Собрания Новосибирской области по инициативе депутатов Олега Сметанина и Алексея Александрова приняла обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить разработку законодательных актов, которые устранили бы пробел правового регулирования в сфере оборота никотиносодержащей продукции, а также установили бы запрет на продажу такой продукции.
«Я уже несколько месяцев назад призывал всех максимально оперативно, быстро и действенно отреагировать на эту проблему на уровне всей страны. Уже тогда у нас Сибири были зафиксированы случаи смертей детей от этого яда. Сегодня ситуация не изменилась к лучшему, проблема стала только масштабней, приобрела черты национальной катастрофы. И мы обязаны реагировать на ситуацию, чтобы защитить будущее наших детей, их жизни и здоровье!», - заявил Олег Сметанин.
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Напомним, поправки в Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», внесенные в декабре 2015 года, запрещают оптовую и розничную торговлю насваем и снюсом (сосательным табаком). Однако, производители нашли способ обойти требования закона и начали продавать никотиновые леденцы, жевательные резинки и прочую не менее опасную для детей продукцию.
По словам Олега Сметанина, огромные дозы никотина, содержащиеся в таких изделиях могут представлять смертельную опасность. Поэтому необходимо «не бить по хвостам», а работать на упреждение.
Законопроект предусматривает наказание в виде штрафов. Так, продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции влечет наложение административного штрафа: от 3 до 5 тысяч рублей – на граждан, от 40 до 50 тысяч рублей – на должностных лиц, от 250 до 350 тысяч рублей на юридических лиц. Те же суммы штрафов предусмотрены за вовлечение детей (лиц, не достигших 18-летнего возраста) в потребление бестабачной никотиносодержащей продукции. Комитет единогласным решением депутатов рекомендовал сессии Законодательного Собрания региона принять законопроект во втором чтении.
Как отметил заместитель председателя комитета Евгений Смышляев, список способов вовлечения несовершеннолетних планируется расширить. «В том числе, это и приобретение для несовершеннолетних, и предложение приобретения для них бестабачной никотиносодержащей продукции и прочие способы вовлечения несовершеннолетних», - отметил он.
Рассмотрение административных дел данной категории будут осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних, а составлять протоколы – исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Ранее НСН сообщала, что комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект по введению контроля за выделяемой жителям древесиной.
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