Новосибирская область вводит штрафы за продажу никотиновых жвачек и леденцов детям

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению одобрил ряд поправок в региональное законодательство. Депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Речь идет о введении штрафов за продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции и вовлечение несовершеннолетних в употребление таких товаров.

Еще в декабре 2019 года сессия Законодательного Собрания Новосибирской области по инициативе депутатов Олега Сметанина и Алексея Александрова приняла обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить разработку законодательных актов, которые устранили бы пробел правового регулирования в сфере оборота никотиносодержащей продукции, а также установили бы запрет на продажу такой продукции.

«Я уже несколько месяцев назад призывал всех максимально оперативно, быстро и действенно отреагировать на эту проблему на уровне всей страны. Уже тогда у нас Сибири были зафиксированы случаи смертей детей от этого яда. Сегодня ситуация не изменилась к лучшему, проблема стала только масштабней, приобрела черты национальной катастрофы. И мы обязаны реагировать на ситуацию, чтобы защитить будущее наших детей, их жизни и здоровье!», - заявил Олег Сметанин.