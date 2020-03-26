Новосибирская область обратится к Мишустину и Володину с просьбой защитить поставщиков от банкротств ритейлеров

Как пример, руководитель рабочей группы Ирина Диденко рассказала о ситуации с банкротством одного из крупнейших новосибирских ритейлеров – торговой сети «Холидей». По ее словам, заложниками банкротства стали около 200 предприятий из Новосибирской, Томской и Омской областей, а также Алтайского края и других субъектов РФ - порядка 16 тыс сотрудников. Поставщики вынуждены возвращать деньги ритейлеру, которые они получили за товары 2017-2019 годов. Пример «Холидея» является первым в масштабным случаем банкротства торговой сети в России, считает Диденко.

«Федеральное законодательство необходимо изменить с целью недопущения подобных ситуаций в будущем, когда в рамках банкротства одного юридического лица интересы должника и его отдельных кредиторов дестабилизируют финансовое положение многочисленных добросовестных поставщиков-товаропроизводителей, что может негативно отразиться на экономической и социальной стабильности в целом, и на продовольственной безопасности региона», - рассказала она.

Также Ирина Диденко добавила, что в марте 2020 года прошел ряд судебных заседаний, на которых были вынесены противоположные решения – «не в пользу конкурсного управляющего, что подтверждает необходимость оперативной корректировки норм федерального законодательства с целью их однозначной трактовки».

