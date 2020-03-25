Спикер Новосибирского заксобрания: Важно помочь муниципалитетам войти в программу развития сельских территорий
Заксобрание Новосибирской области поможет муниципалитетам войти в программу развития сельских территорий. Облегчить муниципалитетам Новосибирской области вхождение в программу развития сельских территорий пообещал глава регионального заксобрания Андрей Шимкив. Об этом он заявил в ходе встреч с жителями поселений Черепановского района области.
«Больше всего жителей волнуют жизненные вопросы: дороги, газификация, ремонты Домов культуры, школ, построенных в 70-х годах прошлого века или ранее. Необходимо восстанавливать всю инфраструктуру. К сожалению, далеко не каждое муниципальное образование в состоянии оформить документацию. Ведь выполнить проект ремонта ДК или школы - это большие затраты. Поэтому будем решать на уровне области, как на оформление документов выделять средства из областного бюджета, чтобы затем муниципалитеты могли входить в программу развития сельских территорий», - отметил Шимкив.
В некоторых поселках Новосибирской области, например, в Посевной, до сих пор нет ни отделения банка, ни банкомата. Плохо освещаются улицы, на которых стоят глубокие лужи. А в поселке Сибиряк нет даже магазина, а крыша клуба в аварийном состоянии. Со всеми этими вопросами обещали разобраться районные и поселковые власти.
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