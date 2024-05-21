«Новокузнецкого монстра» Спесивцева признали виновным в 15 убийствах

Кемеровский областной суд принял решение отправить на принудительное лечение Александра Спесивцева из Новокузнецка. Маньяк и каннибала признали виновным в 15 убийствах, в том числе 11 несовершеннолетних. Данные преступления он совершил в 1996 году, проинформировала региональная прокуратура.

Все убийства Спесивцев совершил в своей квартире. Также установлено, что летом 1996 года он заманил к себе мальчика, которого истязал, однако ребёнок сумел в итоге сбежать. В 1999 году Александра Спесивцева признали виновным в убийстве только четырех человек, и направили на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу.