«Новокузнецкого монстра» Спесивцева признали виновным в 15 убийствах

Кемеровский областной суд принял решение отправить на принудительное лечение Александра Спесивцева из Новокузнецка. Маньяк и каннибала признали виновным в 15 убийствах, в том числе 11 несовершеннолетних. Данные преступления он совершил в 1996 году, проинформировала региональная прокуратура.

Все убийства Спесивцев совершил в своей квартире. Также установлено, что летом 1996 года он заманил к себе мальчика, которого истязал, однако ребёнок сумел в итоге сбежать. В 1999 году Александра Спесивцева признали виновным в убийстве только четырех человек, и направили на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу.

«Не маньяки»: Мемуары социопата помогут понять природу заболевания

Однако в правоохранительных органах тогда заверили, что в случае выздоровления его ждет новое судебное разбирательство. В том же 1999 году суд приговорил к 13 годам колонии мать Спесивцева, которая помогала ему избавляться от тел.

Советский и российский серийный убийца, насильник, педофил, каннибал, истязатель известен широкой общественности по прозвищам «Новокузнецкий монстр» и «Сибирский потрошитель». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», свои преступления он совершал, по данным следствия, с мая по июнь 1991 года и с февраля по октябрь 1996 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот видео: youtube.com
ТЕГИ:НовокузнецкЛечениеУбийства

Горячие новости

Все новости

партнеры