Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 30 декабря по 8 января
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому новогодние каникулы в 2024 году продлятся по 8 января, а начнутся они 30 декабря 2023 года.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, 6 и 7 января 2024 года выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, они были перенесены на 10 мая и 31 декабря, соответственно.
Также нерабочие дни были перенесены с 27 апреля на 29 апреля, со 2 ноября на 30 апреля, с 28 декабря на 30 декабря.
Что касается длинных выходных, то День защитника Отечества в 2024 году россияне будут отмечать с 23 по 25 февраля, Международный женский день - с 8 по 10 марта, Праздник Весны и Труда - с 28 апреля по 1 мая, День Победы - с 9 по 12 мая, День народного единства - с 3 по 4 ноября.
Кроме того, 12 июня будет выходным в честь Дня России, а перед 2025-м годом правительство предоставило россиянам три выходных дня - с 29 по 31 декабря 2024 года.
Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru