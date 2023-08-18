Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 30 декабря по 8 января

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, 6 и 7 января 2024 года выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, они были перенесены на 10 мая и 31 декабря, соответственно.

Также нерабочие дни были перенесены с 27 апреля на 29 апреля, со 2 ноября на 30 апреля, с 28 декабря на 30 декабря.

Что касается длинных выходных, то День защитника Отечества в 2024 году россияне будут отмечать с 23 по 25 февраля, Международный женский день - с 8 по 10 марта, Праздник Весны и Труда - с 28 апреля по 1 мая, День Победы - с 9 по 12 мая, День народного единства - с 3 по 4 ноября.

Кроме того, 12 июня будет выходным в честь Дня России, а перед 2025-м годом правительство предоставило россиянам три выходных дня - с 29 по 31 декабря 2024 года.

Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

